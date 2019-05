Bologna e Juventus hanno raggiunto un accordo di massima per il riscatto di Riccardo Orsolini, esterno d'attacco esploso in questa stagione agli ordini di Sinisa Mihajlovic (10 gol in tutte le competizioni). Il cartellino del talento, reduce da una stagione e mezza in prestito, sarà acquistato a titolo definitivo dal club rossoblù. Secondo quanto riportato da Sky Sport, prima dell'intesa raggiunta tra le due società, almeno due big di Serie A si erano mosse per Orsolini. Il giocatore era nel mirino di Milan e Roma, che hanno provato ad assicurarselo (senza successo) per la prossima stagione.