Westn McKennie sarà presto, ufficialmente, un nuovo calciatore della Juventus. Questa mattina ha svolto le visite mediche e nel pomeriggio firmerà il suo contratto con il club bianconero. Come scrive Tuttosport, fino all'età di 10 anni l'americano ha giocato sia a calcio che a football. Dopo essere tornato negli USA dalla Germania, "Gli amici lo vogliono convertire al più americano football. McKennie è innamorato del calcio ma non vuole deludere i compagni e per un anno riesce nell'impresa di praticare contemporaneamente i due sport, talvolta giocando due partite, una di football e l'altra di calcio, nello stesso giorno".