Come racconta Goal.com,quest'estate ha rappresentato per la Juve una semplice suggestione. Per capirci, non si è nemmeno arrivati a poterla definire una trattativa. "Una chiacchierata con l’entourage, probabilmente, e nulla più". Il motivo? Il veto fortissimo dell'allenatore del Liverpool: "Anche perché lo sponsor degli sponsor, Jurgen Klopp, ha posto il veto a una partenza mai presa seriamente in considerazione dal club inglese".