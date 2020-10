Che 7 giocatori della Juventus a inizio settimana abbiano lasciato anzitempo (ossia prima di ricevere l'esito dei tamponi necessari) la bolla J Hotel, di cui 6 per rispondere alle convocazioni in nazionale (Ronaldo, Demiral, Dybala, Cuadrado, Danilo, Bentancur, mentre Buffon è semplicemente andato a casa sua a completare l'isolamento) è fatto noto. Ciò che rivela oggi la Gazzetta dello Sport è chi sia stato il primo di loro a prendere questa decisione, e com'è maturata.

SFURIATA - Domenica sera, in occasione della non disputata Juve-Napoli, Cristiano Ronaldo ha fatto una sfuriata con la dirigenza, davanti ai compagni, perché avendo ricevuto un primo esito negativo al tampone voleva poter rispondere alla convocazione del c.t. Santos per Portogallo-Spagna (giocata mercoledì sera e finita a reti inviolate) pur trattandosi solo di un'amichevole e pur essendo necessari, da protocollo, altri tamponi per poter uscire dall'isolamento. I compagni lo hanno seguito a ruota. Ora tutti loro sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Torino e pure la Procura Federale ha aperto un fascicolo.