Graziano Pellè, sondato anche dalla Juventus per il possibile ruolo di "quarta punta" (anche se poi non è arrivato nessuno) all'inizio del mercato di gennaio, alla fine è andato al Parma, e nella presentazione ufficiale ha detto questo: "Subito dopo l'ultima partita (nella squadra cinese dello Shandong Luneng, ndr) ​ho avuto una serie di chiamate per ripartire. Ho aspettato un po’ per avere la scelta giusta. Il Parma mi ha mostrato più voglia, non bisogno. A Parma sono stato tempo fa, ho lasciato metà lavoro fatto e io sono orgoglioso, mi piace dare alle persone ciò che ti trasmettono, e devo dare di più a questa piazza."