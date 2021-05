In casa Juventus uno dei tanti argomenti da trattare è il rinnovamento della dirigenza (Paratici la guida), in scadenza di contratto a fine stagione. L’edizione odierna di Tuttosport ha spiegato l’andamento della trattativa: “Quasi due mesi fa, ai primi di marzo, i prolungamenti di tutta l’area tecnica avevano subito una forte accelerazione. Le firme erano date per imminenti. Poi c’è stata una frenata. A due mesi di distanza, i rinnovi sono finiti in stand-by. Le interpretazioni sono molteplici, la maggior parte negative. Probabilmente la verità sta nel mezzo: la delicata posizione in classifica ha rimandato ogni discorso”.