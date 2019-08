Neymar è il nome caldo di questa fine estate di calciomercato. Il brasiliano, entrato anche in orbita Juventus, è sempre sembrato una suggestione fuori portata per i bianconeri. Molto più adatto alle spese estreme di Barcellona e Real Madrid, Neymar però è stato qualcosa in più che un semplice sogno. Come riportato da Calciomercato.com, ​a fine giugno Paratici ha ricevuto un contatto parte degli intermediari del giocatore che hanno proposto l'attaccante in uscita dal Psg: senza cessioni però, la fattibilità dell'operazione è nulla.