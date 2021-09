Arriva un retroscena sul fronte Locatelli. Come svela il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista arrivato al Sassuolo al termine di una lunghissima trattativa non sarebbe stato il preferito di Max Allegri.l'allenatore della Juventus, che riveste un ruolo importante nelle scelte di mercato bianconere, avrebbe voluto Witsel per carattere, spessore e personalità. Ma alla fine è stato più agevole arrivare a Locatelli, che si sta ben disimpegnando in queste prime uscite stagionali della Juve.