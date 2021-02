1









Come riporta Calciomercato.com, la Juventus aveva fatto un tentativo estivo per riportare Moise Kean a Torino. L’ex bianconero sta brillando con il Paris Saint-Germain, autore di una prova sontuosa contro il Barcellona al Camp Nou, e Paratici tentò il colpaccio quando, tra gli obiettivi di mercato, c’era la volontà di regalare a Pirlo un’alternativa di qualità in attacco. Prima di prender Chiesa, la dirigenza offrì all’Everton un prestito con diritto di riscatto: la pretesa era quella di rientrare dall’investimento di 25/30 milioni fatto in passato, per questo saltò tutto.