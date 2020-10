Se si guarda la rosa della Juventus, la lacuna più evidente risiede nel ruolo di terzino, dove manca un’alternativa di primissimo livello ai titolari. In estate la Juventus aveva messo nel mirino uno degli interpreti del caso più forti in Serie A, Robin Gosens dell’Atalanta, che al contempo dialogava soprattutto con l’Inter. Come riporta Calciomercato.com, il club nerazzurro avrebbe voluto regalare a Conte un terzino di spinta e corsa per il suo 3-5-2, i discorsi erano partiti tra giugno e luglio ma le parti sono rimaste distane e alla fine il tedesco è rimasto alla Dea.