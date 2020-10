Tra i profili ai quali ha pensato la Juve come vice Alex Sandro c'era anche quello di Robin Gosens. I bianconeri ci avevano pensato all'inizio del mercato, quando l'unico nome sulla lista di Paratici - per vari motivi - era quello di Emerson Palmieri del Chelsea ma ancora non erano riusciti a piazzare De Sciglio. L'Atalanta ha sempre avuto una posizione ferma sul futuro dell'esterno di Gasperini e oggi anche della nazionale tedesca: i nerazzurri hanno rifiutato più di 30 milioni dal Lione per Gosens - i francesi hanno poi virato su De Sciglio - a meno di 40 non si sarebbero nemmeno seduti a trattare.



VALUTAZIONE - In casa Atalanta considerano Gosens uno dei migliori esterni in circolazione, per questo la valutazione è simile a quella di un top player ma per la Juve il prezzo è stato considerato eccessivo. Oltre alla richiesta molto alta, secondo Calciomercato.com, l'altro fattore che ha frenato Paratici a fare un tentativo per Gosens è stato qualche perplessità nel vederlo esterno in una difesa a quattro, prima che arrivasse Pirlo sulla panchina della prima squadra. Idee e valutazioni fatte tra giugno e luglio, ma la risposta dell'Atalanta per Gosens è stata sempre la stessa.