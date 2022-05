MIlle emozioni, mille sfaccettature per una serata speciale. È stata la serata di Chiellini e di Dybala, con il numero 10 che, a fine partita, si è lasciato andare ad un pianto inconsolabile. QUando tutti sono usciti dal rettangolo di gioco, però, Dybala è rimasto in campo, seduto al fianco di Vlahovic, per godersi gli ultimi momenti sul manto erboso dello Stadium.