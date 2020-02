Il presidente della Juve Andrea Agnelli ha parlato anche del suo rapporto con i fratelli Inzaghi durante l'intervista rilasciata a Tutti Convocati: "Simone e Filippo li conosco da 30 anni, da quando Filippo giocava da noi. Come tutti sanno a 5 km da casa loro ci stanno i miei zii,Mi piacciono, li conosco da sempre. In questa fase con la Lazio Simone ha fatto un grandissimo lavoro. Bisogna vedere come, se e quando reagirà all'obbligo di dover vincere. A scendere in campo con quell'obiettivo".