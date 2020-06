1









Felix Correia è l'operazione a sorpresa della Juventus: l'ala portoghese, classe 2001, sta svolgendo le visite mediche proprio lo stesso giorno di Arthur. L'estate scorsa l'ha preso il Manchester City per poco più di tre milioni e mezzo, superando il Barcellona all'ultima curva. Gli osservatori catalani si erano innamorati di questo ragazzo che paragonano a Ousmane Dembélé, e avevano già pronto il piano: due stagioni nella Masìa (la cantera del Barça, uno dei settori giovanili più importanti al mondo) per poi inserirlo in prima squadra. Per lo Sporting erano già pronti 10 milioni di euro. Quasi fatta, se non fosse stato per l'inserimento del City che con molto meno è riuscito a portarselo a casa per poi girarlo in prestito nelle giovanili dell'Az Alkmaar, dove quest'anno ha totalizzato 27 presenze, 3 gol e 7 assist.