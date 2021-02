1









Joao Cancelo è uno dei grandi rimpianti di molti tifosi della Juventus, che dall'anno scorso fanno paragoni con Danilo, arrivato a prenderne il posto. Il terzino portoghese è fonte di rammarico pure per l'Inter, da cui i bianconeri lo prelevarono nel 2018.



Su Calciomercato.com il punto sulla sua situazione. La Juve è soddisfatta degli esterni che ha, l'Inter in estate rifiutò una maxi-operazione a triangolo (il Barça avrebbe preso Cancelo e l'avrebbe girato ai nerazzurri in cambio di Lautaro Martinez) e per il Manchester City di Guardiola è un punto fermo. Insomma, Cancelo non si muove.