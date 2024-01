La Juventus vuole chiudere un colpo entro la fine del mercato e regalare ad Allegri un rinforzo in mezzo. I tentativi di questi giorni, però, sono andati a vuoto, soprattutto quello per Robertodell'Udinese, che non ha portato alla fumata bianca per ragioni economiche. Così i bianconeri si sono mossi, direttamente con Allegri, per Giacomo, come anticipato ieri in esclusiva da Calciomercato.com. Sul piatto, per convincere la Fiorentina a lasciar partire il suo numero 5, ha messo il prestito del centrocampista Fabiopiù una sorta di prelazione per Matias, attaccante argentino del Frosinone di proprietà dei bianconeri, ma anche in questo caso la risposta è stata negativa.