Federico Bernardeschi a Toronto è rinato. Otto gol in 12 partite, esultanze e un coinvolgimento che è pura gioia per lui e per i tifosi canadesi. Si sta godendo al massimo questa esperienza, in campo e fuori: la sua è stata una scelta di vita, ha voluto staccare da un calcio che per certi versi lo aveva stancato, nonostante offerte e trattative per rimanere in Italia non mancassero: c'era il Napoli, ma ci ha provato anche l'Atalanta. Come riporta calciomercato.com,L'Atalanta era alla ricerca di un rinforzo sulle fasce e l'allenatore pensava proprio all'ex Fiorentina. Un interesse che ha indubbiamente fatto piacere a Bernardeschi, ma non lo ha convinto a cambiare idea sulla prossima tappa della sua vita.