La Juventus aveva in mano Houssem Aouar, centrocampista offensivo del Lione, ma con l'affare Chiesa ha fatto saltare tutto. L'investimento affrontato per l'ex esterno della Fiorentina non ha permesso ai bianconeri di chiudere per il giocatore dell'OL, valutato intorno ai 60 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport.