Questo Natale restiamo uniti, nella mente e nell'anima.

Rimettiamo insieme ogni singolo pezzo.

Assaporiamo i singoli istanti, per trasformarli nei nostri momenti più preziosi.



Con un video condiviso attraverso i propri social, la Juventus ha avviato la campagna comunicativa dedicata all'arrivo del Natale. Il riferimento più forte è al difficile momento che in tutto il mondo si sta vivendo a causa della crisi sanitaria e all'importanza di riunirsi e stare vicini durante le feste.