La Juventus non si ferma, almeno nella progettualità. La quarantena ha imposto il blocco su questa stagione, ma è proprio nella pausa forzata che si può programmare la prossima. E, secondo quanto riporta Tuttosport, il nome di Emerson Palmieri resta caldo sul fronte entrate: sondato già a gennaio, il Chelsea potrebbe lasciarlo partire più facilmente nella prossima sessione, visto che per Lampard il giocatore è finito un po' ai margini della rosa. Ecco, quindi, che per Paratici potrebbe presentarsi l'occasione per trovare, finalmente, un'alternativa di livello ad Alex Sandro.