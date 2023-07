Se Vlahovic dovesse lasciare la Juve e gli obiettivi principali sfumare, a Torino mantengono viva la pista che porta a Scamacca. In prestito con diritto di riscatto, magari con obbligo condizionato al raggiungimento di obiettivi importanti. Così anche la Juve potrebbe tornare a farsi sotto per davvero per l'attaccante del West Ham. Un'operazione però che potrebbe nel caso concretizzarsi nel finale del mercato. Lo riporta calciomercato.com.