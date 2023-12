Il mercato sta per entrare nel vivo e in casa Juve sono diversi i nomi finiti sulla lista di Giuntoli e Manna, con il centrocampo che rimane la priorità assoluta. Uno dei nomi che più piace ai bianconeri è quello di Piotr Zielinski, che andrà in scadenza di contratto con il Napoli a giugno prossimo. Sul giocatore però c'è anche la forte concorrenza dell'Inter, che proverà ad insidiare i bianconeri in questa trattativa.