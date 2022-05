Continua l'evoluzione in casa Juve che, in queste ore è al lavoro per definire i dettagli delle operazioni che potrebbero portare Angel Di Maria e Paul Pogba all'ombra della Mole. Una volta perfezionati questi colpi però, bisognerà concentrasri anche sulle altre zone del campo, con la corsia di sinistra che potrebbe subire delle variazioni. Uno dei giocatori finiti nel mirino di Madama è Destiny Udogie, ma prima resta da capire quale sarà il futuro di Alex Sandro che, in caso di divorzio dalla Juve lascerebbe spazio al giovane profilo dell'Udinese.