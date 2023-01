La Juve continua a monitorare con attenzione i vari profili finiti sotto la lente di ingrandimento per rinforzare le corsie di Allegri. Di nomi ne sono stati presi in considerazione diversi e uno di quelli che più fa gola dalle parti della Continassa è quello del lusitano Grimaldo. L'esterno del Benfica, infatti, lascerà quasi sicuramente i portoghesi al termine della stagione e i bianconeri stanno tentando di inserirsi in quella che potrebbe diventare l'ennesima operazione a costo zero.