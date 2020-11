1









La sorte del destino ha voluto che Correa colpisse la Juventus sulla fascia destra, lì dove regna la garanzia Cuadrado e dove agiva anche Danilo. Prima dell’arrivo di Pirlo, che ha dovuto gestire un vuoto lasciato dal mercato e dall’infortunato Alex Sandro sulla fascia sinistra, adattando il brasiliano come terzo centrale della difesa a tre e lanciando la bella intuizione Frabotta. Ultimamente anche Federico Chiesa è stato impiegato sull’out mancino e nel complesso i risultati sono stati buoni, ma urge intervenire per sistemare un buco di vecchia data EMERSON PALMIERI, PISTA VIVA – L’esperimento Bernardeschi a tutta fascia per ora è stato accantonato, e forse verrà riposto definitivamente nel cassetto se il talento offuscato di Carrara dovesse prendere una strada che lo allontani da Torino. Se così fosse Fabio Paratici interverrà sul mercato, magari barrando questa priorità difensiva che ha in agenda. Serve un’alternativa di ruolo ad Alex Sandro e il nome di Emerson Palmieri resta più vivo che mai. Come riporta Calciomercato.com, il club bianconero lo segue da tempo, le parti hanno flirtato la scorsa estate fino al cambio di guardia del Chelsea che ha deciso di tenerlo a Stamford Bridge (prima riserva di Chilwell dopo il litigio Marcos Alonso-Lampard). L’italo-brasiliano avrebbe già detto di sì alla Vecchia Signora e starebbe spingendo per cambiare aria, manca ancora l’ok dei Blues. Paratici è al lavoro per colmare il vuoto, per una trattativa imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto.