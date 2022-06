Ancora occhi aperti, in casa Juve, su David Neres. Secondo Sky Sport, il classe 1997 brasiliano dello Shakhtar Donetsk rimane una possibilità concreta per i bianconeri in attesa di capire la scelta definitiva di Angel Di Maria, che dovrebbe sciogliere le riserve nei prossimi giorni. Sull'ex giocatore dell'Ajax, però, c'è anche il Benfica.