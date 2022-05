Come racconta il Corriere dello Sport, rimane la sensazione di incompiutezza che avvolge l’intero progetto affidato a Max la scorsa estate. Oltre che senza trofei, il primo anno si chiude con più incertezze che punti fermi. Adesso inizieranno prevedibilmente i processi: perchè, se la Coppa Italia era la “torta” e non solo la “ciliegina” sulla stagione, come aveva detto il tecnico alla vigilia, è chiaro che il bilancio non può che essere negativo.