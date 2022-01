Quattro trofei su cinque edizioni da quando è allenatore della Juventus. Allegri ha agganciato Roberto Mancini e Sven Goran Eriksson, diventando il tecnico che ha conquistato più volte il titolo. Per staccarli e diventare il primatista assoluto, serve uno scatto. Sfumata la Supercoppa nei secondi finali dei tempi supplementari, resta solo la Coppa Italia (a parte la Champions League, dove la Juventus è ancora in corsa, ma è un traguardo meno abbordabile) per portare a casa almeno un trofeo nell’anno del ritorno in bianconero.