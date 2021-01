3









Il futuro di Kylian Mbappé è ancora incerto. Il giocatore non è convinto di rimanere al Psg, il suo contratto scade del 2022 e la Juventus è sempre vigile sulla sua situazione dopo averlo inserito nella lista dei possibili top player per il post Ronaldo. Il rinnovo di contratto con Psg è ancora in stand by, e secondo El Chiringuito l'attaccante francese non ha ancora preso una decisione, che non arriverà prima della fine della stagione attuale. Juve ma non solo, perché sulle sue tracce c'è anche il Real Madrid.