Il problema del gioco alla Juve? Resta enorme. Il Corriere di Torino in edicola parla delle difficoltà in fase di impostazione dei bianconeri. "Il più delle volte sembra che la Juve non esprima chiari principi di gioco, e che l'unico schema si riduca ai cross di Cuadrado o agli slalom di Chiesa. Tolti loro, e il Cristiano pur sbuffante (ma in gol) non resta molto altro, al momento". Per Pirlo bisognerà allenare anche la testa, perché la Juve non può più permettersi di avere questi cali di concentrazione.