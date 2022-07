La Juve non sembra fermarsi a Gleison Bremer per quelli che sono gli obiettivi della difesa. Resta infatti calda anche la pista che porta a Nikola Milenkovic, ancora alle prese con il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Stando agli ultimi aggiornamenti infatti, Madama sarebbe intenzionata a portare avanti la trattativa a prescindere dall'arrivo dell'ormai ex centrale del Torino.