Secondo Sky Sport, l'operazione Edinper la Juve è ancora bloccata perché Roma e Napoli non hanno l'accordo per Milik come sostituto. Ma i bianconeri da parte loro hanno l'accordo con Dzeko sul contratto già pronto: se Edin accettasse, la Roma vorrebbe che fosse lui a dirlo in pubblico. Intanto, i bianconeri continuano i contatti con Luis Suarez, diventato primo nome per l'attacco, in attesa di superare le tappe legate all'ottenimento della cittadinanza. Anche con l'uruguaiano l'accordo è praticamente totale. Intanto,Per Sky, inoltre, la Roma avrebbe tolto dal mercato Under. Dunque, con il Napoli si sta trattando esclusivamente sulla possibilità di un accordo strettamente economico. De Laurentiis ha già sparato altissimo: 35 milioni per l'attaccante polacco, che ha davanti l'ultimo anno di contratto con gli azzurri. Dai giallorossi nessuna apertura, pertanto Dzeko è bloccato.