Con Maurizio Sarri la Juventus ha già raggiunto un accordo economico, ma in vista della prossima stagione il sogno numero uno rimane Pep Guardiola. Quello dei tifosi, sì, ma anche della dirigenza, che nelle vesti di Fabio Paratici ha eletto da mesi il tecnico catalano come primissima scelta per il dopo-Allegri. Un desiderio complicato, complicatissimo visto il contratto che lo lega al Manchester City fino al 2021. Eppure, come scrive Tuttosport, l’idea Guardiola resiste, senza cedere in un centimetro, anche se l’allenatore ha ribadito negli scorsi mesi di voler restare alla guida dei Citizens. Un sogno a cui soltanto l’ufficializzazione di un altro allenatore potrà togliere certezze.