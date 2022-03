Prosegue il record bianconero di clean sheet in Coppa Italia. Quella di ieri sera contro la Fiorentina è la quinta gara valida per la semifinale della competizione che la Juve chiude senza subire reti, con le due sfide restanti concluse con appena due gol incassati. Un dato certamente positivo e confortante anche per Mattia Perin, attuale portiere titolare in Coppa, che allo Stadio Franchi si è sempre dimostrato preciso e attento, pur senza mai correre particolari rischi. Riuscirà la squadra di Allegri a confermare il "primato" anche nella partita di ritorno?