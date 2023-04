L'ex designatore Paolo, a Report, rivela novità sul passato dellaIL FATTO - Dopo il 5 maggio 2002, c'è una cena segreta a 4, finora rimasta segreta. Inizia così il servizio di Report, firmato da Daniele Autieri: si parte da quest'incontro rivelato da Paolo Bergamo, ex designatore degli arbitri.LA CENA - "Moratti mi chiama dopo quel giorno. Io vorrei fare una cena insieme a lei. Sono andato a casa sua ai primi di luglio, ci mettiamo a sedere io, lui e le nostre mogli. Nemmeno 5 minuti e mi fa: lei mi deve dire perché gli arbitri ce l'ha con l'Inter. Lui sosteneva che noi mandavamo arbitri ostili all'Inter, per farla perdere. Le indagini organizzate da Moratti? Non erano legali queste indagini, hanno dato origine a richieste di risarcimento danni. Sono certo".