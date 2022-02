1









Dal sito ufficiale della Juventus:



"Si avvicina il momento del ritorno della Serie A: domenica 6 febbraio alle 20:45 all’Allianz Stadium va in scena Juventus-Verona; una sfida cha inaugurerà un mese di febbraio ricco di impegni.



La squadra si è ritrovata allo Juventus Training Center nel pomeriggio e l’allenamento di oggi è stato anche il primo di Denis Zakaria in bianconero. Menu di oggi: seduta tecnica con esercitazioni su passaggi e movimenti e gestione del possesso palla, con partitella per chiudere.



Bonucci, Morata e Pellegrini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzato, mentre Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso.



Domani in programma una doppia seduta. Alle 14:00, invece, sarà il momento della conferenza stampa di presentazione di Zakaria: potrete seguirla in diretta su Juventus TV."