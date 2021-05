Dal sito ufficiale della Juventus: "Una mattinata all’insegna di esercitazioni e di tattica per la squadra: questo il menu dell’allenamento di oggi della Juve, che a meno 2 dalla sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Milan si è ritrovata in mattinata al Training Center. La preparazione del gruppo si intensifica, all’antivigilia di una sfida molto importante: domani il gruppo è atteso alla Continassa al mattino". Dalle foto pubblicate dalla società, si può notare come Chiesa, Demiral e Arthur siano tornati oggi ad allenarsi con il gruppo.

Qui le indicazioni sulla conferenza stampa di Andrea Pirlo domani