L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport punta l'attenzione su un dato emerso anche venerdì sera a, con il ruggito in pieno recupero di Federico Gatti: la solidità dellafuori dalle mura amiche dell'Allianz Stadium. Nelle prime sette trasferte stagionali, infatti, i bianconeri hanno collezionato cinque successi, meno solo di Inter e Napoli; per trovare un trend analogo bisogna tornare alle annate 2012-23, 2013-14, 2014-15 e 2019-20, tutte concluse con la vittoria dello scudetto. Il record di sette su sette risale invece al 2018-19, quando alla Continassa era sbarcato Cristiano Ronaldo. L'unico black out di quest'anno risale al pomeriggio storto contro il Sassuolo; completa il quadro il pareggio a reti bianche in casa dell'Atalanta.