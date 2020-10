13









Scontro aperto ed è sempre Juve-Napoli, con i bianconeri che stavolta hanno dalla propria parte Lega e FIGC. Cosa può accadere stasera? Innanzitutto, il Napoli dovrà presentarsi all'Allianz Stadium per affrontare i bianconeri; se ciò non dovesse accadere, perderebbe ben 3-0 a tavolino. La linea della Lega Calcio è questa, gli azzurri verosimilmente si appelleranno alla disposizione ricevuta dalla ASL 2 di Napoli, con il quale - secondo la ricostruzione del club - è stato vietato il viaggio a Torino e imposto l'isolamento fiduciario. In realtà, non ci sarebbe stata nessuna imposizione: solo una calda raccomandazione.



VINCE IL PROTOCOLLO - Come racconta La Gazzetta dello Sport, "il nodo della questione è che, secondo la Lega calcio, la società partenopea non avrebbe approfondito la possibilità di utilizzare l’iter del protocollo che prevede l’interruzione dell’isolamento per allenarsi e per giocare le partite. Protocollo che la Figc ha concordato con il CTS e inserito nella circolare del Ministero della Salute del 18 giugno che consente ai calciatori risultati negativi alla ricerca dell’RNA virale di disputare le partite di campionato". E tutto questo senza considerare la gestione dei positivi che solo 3 giorni fa è stata incastonata in un regolamento ad hoc.



LEGA DECISA - Dunque, la partita si disputerà. O meglio: l'arbitro Doveri e tutta la Juventus, stasera, si presenteranno regolarmente allo Stadium per constatare l'assenza dell'avversario. Giorno frenetico, ovviamente, per De Laurentiis: è in costante contatto con Mattia Grassani, legale del club, con il quale studierà la strategia giusta per contrapporsi alla decisione del Giudice Sportivo. Sarà infatti quest'ultimo a decretare l'eventuale vittoria o il possibile rinvio. Ieri sera, ADL ha inviato una pec alla FIGC, alla Lega, alla Juventus e allo stesso Giudice Sportivo: c'erano le tre comunicazioni di cui due della Asl e una dell’assessorato regionale alla Sanità, dirette al calcio Napoli, con le quali è stato imposto l’isolamento fiduciario. Non esiste un divieto esplicito alla trasferta, ma appunto una raccomandazione per l'isolamento domiciliare. Quanto è grande, la responsbilità dell'autorità sanitaria locale? Più grande del CTS o del Ministero della Salute? Questo, il vero nodo.