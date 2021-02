Analizzata la campagna acquisti degli ultimi cinque anni ( leggi qui ), con la società bianconera terza per soldi spesi alle spalle solo di Manchester City e Barcellona, per quel che riguarda le cessioni ecco che la Juve è seconda solo al Monaco in termini di soldi incassati., le valutazioni che negli ultimi mesi hanno raggiunto i vari Tongya, Portanova, Petrelli o Pablo Moreno parlano chiaro. E in assoluto, anche guardando profili top, gli ultimi due anni in particolar modo hanno visto consolidarsi la pratica degli scambi con conguaglio per definire delle valutazioni almeno apparentemente superiori a quelle reali del mercato o quantomeno di quanto sarebbero stati pagati in seguito a trattative singole.Appena fuori poi ci sono Emil Audero, ceduto per 20 milioni alla Sampdoria, e Rolando Mandragora: venduto a 20 all'Udinese e riacquistato a 10,6 più bonus negli scorsi mesi, ora di nuovo ceduto in prestito con obbligo al Toro per una cifra che oscillerà tra i 10 e i 16 milioni.