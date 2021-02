Poche mosse, ma mirate. La Juventus è stata la regina di questa sessione invernale di mercato. A dirlo sono i numeri, perché quella bianconera è la società più presente nella top 5 dei colpi di mercato di gennaio. Tra acquisti e cessioni, Paratici ha chiuso l'acquisto di Rovella per circa 18 milioni di euro - più bonus - tra parte cash e contropartite. E' lui il giocatore più pagato di gennaio (ma rimarrà in prestito al Genoa). Le altre due operazioni che hanno vista coinvolta la Juventus, sono le cessioni di Manolo Portanova ed Elia Petrelli, contropartite dell'affare Rovella e valutati rispettivamente 10 e 8 milioni di euro. Nella classifica dei 5 colpi più pagati anche Man (al Parma per 13 milioni) e Maehle (all'Atalanta per 11).