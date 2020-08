Paulo Dybala ha sparato una richiesta di 20 milioni di euro netti a stagione per firmare il rinnovo di contratto. La trattativa con il suo entourage va avanti da prima del lockdown ma la fumata bianca ancora non è arrivata. L'ultimo messaggio dell'argentino alla società è chiaro: 20 milioni trattabili, con la possibilità di scendere al massimo fino a 15. Ma non di meno. La scadenza attuale è fissata per il 2022, la Juve prende tempo e valuta davvero anche la cessione dell'argentino. Se invece si dovesse arrivare alla stretta di mano a quelle cifre, Dybala sarebbe il secondo giocatore più pagato della Serie A. Tra i primi cinque, attualmente, ce ne sono tre della Juve ma Paratici deve anche pensare a tagliare il monte ingaggi. Non facile, anche perché in mezzo c'è la richiesta di Paulo.



