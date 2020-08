Il grande fermento per la promozione di Andrea Pirlo sulla panchina della prima squadra della Juventus è destinato a perdurare e incrementare. La prima pagina di Tuttosport è dedicata al Maestro e al mercato che verrà: “Juve, regala Pogba a Pirlo – Parla Luca Toni, compagno di corso a Coverciano del nuovo allenatore bianconero: “Ha una gran voglia di imparare, utilizzerà la difesa a 4, nelle sue idee non c’è il contropiede ma il dominio del gioco”.



Anche il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato bianconero: “Andrea, Milik piace anche a te? La nuova Juve ripartirà dal 4-3-3: in attacco il polacco del Napoli potrebbe sostituire Higuain. Ma Adl vuole 20 milioni più Bernardeschi o Romero”. C’è spazio anche per l’intervista esclusiva all’ex dirigente del Milan ora al Monza Adriano Galliani: “Pirlo l’uomo giusto. Allenava già quando era in campo. Intelligente come la scelta della Juve, farà benissimo”. La Gazzetta dello Sport, invece, dà spazio in prima pagina all’impegno di Europa League dell’Inter: “Inter puntata doppia”.