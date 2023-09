In virtù dei tanti bianconeri impegnati con le rispettive nazionali, Massimiliano Allegri dovrà lavorare solo con i pochi rimasti a Torino in questa settimana di sosta. A suscitare grande interesse è stata la grande condizione fisica di Moise Kean, che ora si candida per una maglia da titolare per la prossima sfida di campionato contro la. A tal proposito, bisogna ancora capire quali saranno gli esiti definitivi dell’infortunio subito da Chiesa, che se dovesse costringerlo a lasciarlo fuori dal campo, ecco che aprirebbe un grandissimo spiraglio all’ex attaccante dell’Everton. Ma nelle prossime ore,, fermatosi per un fastidio muscolare nella scorsa settimana, ma che non ha evidenziato lesioni di alcun tipo.– Ci sarà, dunque, anche l’ex giocatore del Frosinone per la sfida contro i biancocelesti e non è da escludere che l’allenatore livornese possa sceglierlo tra gli 11 titolari per fronteggiare Immobile & Co. A dire il vero, questa è una soluzione che si potrebbe verificare più volte nell’arco della stagione, dato chenon sembra dare segni di miglioramento, ma, soprattutto, Gatti continua ad amalgamarsi sempre di più con l’ambiente bianconero, sia per la sua, ma anche per la sua grande, che fino a questo momento lo hanno contraddistino. Tutte caratteristiche che possono fare di lui un vero pilastro della difesa bianconera e lui ce la sta mettendo tutta per diventare un giocatore chiave e centrale della Vecchia Signora.