Juventus-Inter, il Derby d'Italia è da sempre dotato di un fascino differente rispetto alle altre partite. Una gara sentita, dal sapore particolare. Se quello di due settimane fa a San Siro aveva fatto proseguire i bianconeri sulla scia dell'entusiasmo aveva, dall'altro lato, contribuito a mettere sempre più in bilico la posizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi aggiungendo una sconfitta alle altre già rimediate in stagione. Andare in Champions con i 15 punti di penalizzazione rivelava Allegri lo scorso marzo sarebbe "come tre Scudetti" ma ora la Vecchia Signora potrebbe fare la corsa al quarto posto ed alla Champions League proprio sui nerazzurri.Dati alla mano, la Juventus nel girone di ritorno ha conquistato 11 punti, proprio sull'Inter. I punti sul campo sarebbero 59, tanti quanti quelli del 2019/20 quando ha vinto l'ultimo Scudetto sul campo. Domani sarà di nuovo derby d'Italia, in un Allianz Stadium tutto esaurito per l'occasione. Allegri però in conferenza stampa ammonisce: "Competizione diversa, è una semifinale, è sempre Juve-Inter e sarà Inter-Juve. Bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. La partita non è facile. L'Inter è forte a prescindere dal momento, anzi in questi momenti bisogna drizzare le antenne". Richiamando cosi tutti all'attenzione e alla concentrazione in vista di una gara che potrebbe rivelarsi decisiva.