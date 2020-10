Tutto rimontato, quasi come fossero in campo. La Juve, dopo il tonfo di ieri che ha fatto seguito alla notizia della positività di Cristiano Ronaldo, ha registrato a metà giornata un rialzo del 4,02%, recuperando di fatto tutte le perdite della vigilia. Al momento, Juventus Football Club SpA continua a crescere, con un incremento di 0,034 per azione, attualmente attestata a 0,79 euro. Dopo lo spavento di ieri, le notizie rassicuranti di oggi: non solo sul fronte Ronaldo, anche dal punto di vista degli affari. Alto e basso, la Borsa bianconera risponde alla paura covid.