Dejan Kulusevski entra e spacca la partita. La Svezia vince contro la Polonia 3-2, si qualifica agli ottavi da prima del girone con il bianconero protagonista. Entrato in campo al 55’, l’esterno della Juventus ha fornito due assist, risultando decisivo a fini del risultato finale. Come riporta Opta, “Dejan Kulusevski è l’unico giocatore nato dal 2000 ad aver fornito assist tra Europei e Mondiali. Kulusevski (21 aa, 59 gg) è il più giovane ad aver fornito due assist in una singola gara agli Europei da Fàbregas (21 aa, 53 gg) v Russia nel 2008”.