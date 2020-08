Dal 2011-12 al 2019-20, il capitano Giorgio Chiellini è l’unico giocatore della Juventus ad aver conquistato i 9 scudetti consecutivi. Anche icone e veterani come Buffon e Bonucci ne hanno perso uno per strada, il primo per l’avventura al Paris Saint-Germain mentre il secondo per l’annata negativa al Milan. Non solo tra i bianconeri, ma il difensore 35enne detiene un record in Serie A. Infatti, Chiellini è il giocatore con più scudetti consecutivi all’attivo nel nostro campionato. Chapeau.