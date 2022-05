Come racconta La Gazzetta dello Sport per Vlahovic la faccia dice tutto, anche troppo. Dusan Vlahovic è seduto in panchina, ogni tanto si copre anche il volto con le mani. Più che arrabbiato sembra triste, avvilito perché non riesce più a fare ciò che gli viene meglio in campo: segnare. Quando è uscito si capiva che non fosse contentissimo, ma la sensazione è che più che con il tecnico ce l’avesse con se stesso. E’ la terza partita di fila che non fa centro in campionato, cosa che non è mai successa in questa stagione.