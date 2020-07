Sedici gol nei primi 45 minuti di gioco. Non accadeva da bene 16 anni. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Prima dei gol emiliani e anche dopo il 3-3, Szczesny ha messo mani provvidenziali sul bombardamento di De Zerbi: la Juve ha concesso addirittura 16 tiri solo nel primo tempo e non succedeva da sedici lunghi anni. Alla fine dei conti, i bianconeri non vincono dal derby, quando Cristiano segnò per la prima volta su punizione: ieri anche lui ha “tradito” sbagliando spesso sotto porta. Così ha interrotto la sua serie incantata: era andato in gol in ogni partita di campionato post-Covid, ora boccheggia come la sua Signora. In questo scenario traballante, solo la classifica può avere l’effetto di un tranquillante per Sarri: al momento è +7 sulla terribile Atalanta. E se anche l’Inter vincesse, Conte andrebbe a -6: due partite di distanza (sulle cinque rimanenti) più il vantaggio negli scontri diretti. Sarà pure polvere sotto al tappeto, ma serve anche quella in questo momento".